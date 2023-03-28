Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Митту с 90-летием

"Ваша жизнь - пример неустанного служения искусству. Вы реализовали множество ярких, запоминающихся кинематографических работ, которые стали образцом высочайшего профессионализма, - говорится в поздравлении. - Сегодня Вы выполняете благородную миссию - щедро делитесь мудростью и бесценным опытом с талантливой молодежью, являясь примером для подражания и преданности избранному пути".