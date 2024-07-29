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Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 70-летием

Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 70-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 70-летием, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Являясь одним из самых известных композиторов современности с неповторимым авторским стилем, Вы снискали любовь и признание многих поколений слушателей, - говорится в поздравлении. - Запоминающиеся мелодии созданных Вами произведений вошли в золотой фонд российской популярной музыки".

Глава государства выразил уверенность в том, что деятельность народного артиста и в дальнейшем будет способствовать развитию культурных связей между братскими народами Беларуси и России.

Александр Лукашенко пожелал Игорю Крутому крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и новых творческих проектов.

Фото: БЕЛТА

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