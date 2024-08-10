Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Олега Стриженова с 95-летием, пишет БЕЛТА.



"Ваше творчество, в котором воплотились лучшие традиции советской кинематографической школы, завоевало любовь зрителя и признание профессионалов. Сыгранные Вами роли являются эталоном актерского мастерства, вдохновляют и радуют многочисленных преданных поклонников. В Беларуси высоко оценивают Вашу плодотворную деятельность на ниве искусства. Пусть она и впредь способствует расширению и обогащению культурных связей между нашими народами", - говорится в поздравлении.



Глава государства пожелал Олегу Стриженову доброго здоровья, благополучия и долголетия.