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Александр Лукашенко поздравил народного художника Беларуси Льва Гумилевского с 90-летием
"Ваши произведения по праву входят в золотой фонд отечественной культуры. Благодаря яркому таланту и высокому мастерству Вы оставили незабываемый след в белорусской истории, - отметил Глава государства. Являясь одним из наилучших представителей национальной академической школы скульптуры, Вы приложили много усилий, чтобы сохранить для потомков имена многих известных деятелей".
Александр Лукашенко выразил уверенность, что творческая деятельность Льва Гумилевского еще долгие годы будет находить живой отзвук в сердцах любителей монументального искусства и содействовать его развитию.
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