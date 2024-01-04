Александр Лукашенко поздравил народного художника СССР Зураба Церетели с 90-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного художника СССР Зураба Церетели с 90-летием, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря природному таланту и неустанному труду Вами созданы уникальные произведения, отличающиеся авторским стилем, новаторством и высоким мастерством. Ваше творчество по праву заслужило международное признание, внесло значительный вклад в развитие современного монументального и изобразительного искусства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что опыт и плодотворная многогранная деятельность Зураба Церетели и в дальнейшем будут способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей.