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Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Надежду Кадышеву с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Надежду Кадышеву с днем рождения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Благодаря уникальным вокальным данным, неповторимой искренней манере исполнения и врожденному обаянию Вы заслужили уважение и любовь многочисленных поклонников, - говорится в поздравлении. - Ваше творчество, которое вдохновляет и раскрывает широту славянской души, знают и ценят на белорусской земле".
Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем деятельность народной артистки будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между Беларусью и Россией.
Александр Лукашенко пожелал Надежде Кадышевой доброго здоровья, долголетия и новых ярких проектов.
Фото: РИА Новости
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