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Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с годовщиной Понтификата
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Папу Римского Франциска с очередной годовщиной Понтификата.
"Отношения Минска и Ватикана всегда основывались на богатой истории и глубоком уважении. Опыт последних месяцев ярко подтверждает, что достигнутый уровень понимания позволяет нам находить решения любых вопросов в атмосфере доверия. Ваши бескорыстная помощь и готовность к компромиссу свидетельствуют, что Святой Престол заботится о белорусских верующих, заинтересован в укреплении общества", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что единство взглядов в Беларуси и Ватикане способствует совместным инициативам по сохранению региональной стабильности и межконфессионального диалога, формирует основу для поддержки в международных организациях.
"Полностью согласен с вашими словами о братстве, которое представляет собой протянутую навстречу руку. Сейчас в Беларуси мы отстаиваем именно ценности братства: мир, справедливость и уважение. Каждому, кто разделяет эти идеалы, мы всегда готовы отдать часть своего сердца и кусок ароматного хлеба со знаком Креста", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Папе Римскому Франциску хорошего здоровья и долгих лет пасторской службы вечным христианским ценностям: вере, надежде, любви.
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