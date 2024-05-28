3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Президент Беларуси поздравил пограничников с профессиональным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав, ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь с профессиональным праздником - Днем пограничника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.
"Неприкосновенность рубежей для государства - важнейшее условие сохранения его суверенитета, независимости и территориальной целостности, а их защита - дело чести, патриотический долг и особая ответственность перед народом для каждого воина в зеленой фуражке", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил: "В нашей стране создана современная, мобильная, хорошо оснащенная, профессиональная пограничная служба, которая ежедневно оперативно реагирует на все внешние вызовы и угрозы, эффективно решая задачи по охране Государственной границы Республики Беларусь и обеспечению национальной безопасности".
"Накануне празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы особо славим героев Великой Отечественной войны. Бережно храним память о стойкости и мужестве пограничников, первыми вставших на пути врага и отдавших свои жизни за наше светлое будущее, - подчеркнул Президент Беларуси. - И так должно быть всегда. Убежден, что вы сегодня имеете все необходимые знания, умения и средства, чтобы при любых условиях дать жесткий отпор нарушителям нашей границы и надежно защитить мир на родной земле. Особые слова благодарности и пожелания здоровья и долголетия ветеранам, посвятившим лучшие годы жизни защите рубежей Отечества".
"Желаю всему личному составу и вашим семьям, ветеранам органов пограничной службы мирного неба, счастья, благополучия и новых достижений в службе на благо нашей Родины", - пожелал Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ