Президент Беларуси поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав, ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь с профессиональным праздником - Днем пограничника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

"Неприкосновенность рубежей для государства - важнейшее условие сохранения его суверенитета, независимости и территориальной целостности, а их защита - дело чести, патриотический долг и особая ответственность перед народом для каждого воина в зеленой фуражке", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил: "В нашей стране создана современная, мобильная, хорошо оснащенная, профессиональная пограничная служба, которая ежедневно оперативно реагирует на все внешние вызовы и угрозы, эффективно решая задачи по охране Государственной границы Республики Беларусь и обеспечению национальной безопасности".

"Накануне празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы особо славим героев Великой Отечественной войны. Бережно храним память о стойкости и мужестве пограничников, первыми вставших на пути врага и отдавших свои жизни за наше светлое будущее, - подчеркнул Президент Беларуси. - И так должно быть всегда. Убежден, что вы сегодня имеете все необходимые знания, умения и средства, чтобы при любых условиях дать жесткий отпор нарушителям нашей границы и надежно защитить мир на родной земле. Особые слова благодарности и пожелания здоровья и долголетия ветеранам, посвятившим лучшие годы жизни защите рубежей Отечества".

"Желаю всему личному составу и вашим семьям, ветеранам органов пограничной службы мирного неба, счастья, благополучия и новых достижений в службе на благо нашей Родины", - пожелал Александр Лукашенко.

