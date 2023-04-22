Александр Лукашенко поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна с днем рождения

"В Республике Беларусь Вас знают как авторитетного государственного деятеля, профессионала и целеустремленного человека, преданного делу созидания и умеющего добиваться достойного результата, - говорится в поздравлении. - Являясь истинным патриотом своей страны, Вы вносите большой личный вклад в защиту национальных интересов Республики Армения, укрепление ее позиций на международной арене".