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Александр Лукашенко поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна с днем рождения

Александр Лукашенко поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Ваагна Хачатуряна с днем рождения, пишет БЕЛТА.

"В Республике Беларусь Вас знают как авторитетного государственного деятеля, профессионала и целеустремленного человека, преданного делу созидания и умеющего добиваться достойного результата, - говорится в поздравлении. - Являясь истинным патриотом своей страны, Вы вносите большой личный вклад в защиту национальных интересов Республики Армения, укрепление ее позиций на международной арене".

Дальнейшее наращивание двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в полной мере соответствует задачам обеспечения устойчивого развития Беларуси и Армении, упрочения доверия и безопасности в евразийском доме, убежден глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Ваагну Хачатуряну доброго здоровья, благополучия и успехов в многогранной и ответственной работе.

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