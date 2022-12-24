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Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, пишет БелТА.
"Отрадно, что сказанные Вами два десятилетия назад слова: "Я верю в счастливое будущее Азербайджана" - стали пророческими. Знаю, азербайджанский народ высоко ценит Ваши усилия, направленные на развитие экономики и социальной сферы государства, защиту его внешнеполитических интересов, рост благосостояния граждан, - говорится в поздравлении. - Братский Азербайджан благодаря умелому и твердому руководству играет все более значимую роль в регионе и укрепляющемся тюркском мире. Успешное председательство в Движении неприсоединения, участником которого является и Беларусь, снискало Баку международный авторитет и заслуженное уважение".
Александр Лукашенко отметил, что всегда с удовольствием вспоминает встречи с Ильхамом Алиевым. "Дорожу установившимися дружескими и доверительными личными отношениями, конструктивным общением и обоюдной нацеленностью на тесное взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства пожелал Президенту Азербайджана доброго здоровья, счастья и новых достижений в многогранной и ответственной деятельности.
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