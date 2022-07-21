Александр Лукашенко поздравил Президента индии Драупади Мурму с победой на выборах

"Несмотря на географическую отдаленность, за последние 30 лет между нашими государствами сложились по-настоящему теплые, взаимоуважительные, доверительные отношения. Приятно отметить, что сегодня двустороннее сотрудничество выходит за рамки обычных экспортно-импортных операций и имеет уклон к построению более глубокой кооперации в отраслях фармацевтики, машиностроения, сельского хозяйства, промышленности, науки и образования", - говорится в поздравлении.