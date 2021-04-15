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Александр Лукашенко поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с Днем Независимости

Александр Лукашенко поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с Днем Независимости

"Исторические судьбы белорусов и евреев тесно переплетены благодаря многолетним традициям самопожертвования и поддержки. Наша дружба закалена памятью о взаимопомощи во время самых сложных испытаний, которые выпали на долю человечества", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Реувену Ривлину здоровья, поддержки в обществе и успехов на политическом поприще, а жителям Израиля - мирного неба, солидарности и скорого преодоления временных трудностей.

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