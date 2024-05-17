Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

"Убедительным свидетельством высокого авторитета президентской власти в Казахстане является всеобщая поддержка проводимого Вами курса на осуществление масштабных политических и экономических реформ, - говорится в поздравлении. - Ваши патриотизм, глубокое уважение к бесценному историческому и культурному наследию своей многонациональной страны, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное признание народа".