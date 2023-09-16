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Александр Лукашенко поздравил президента Мексики с Днем Независимости
Мексика отмечает День независимости. С национальным праздником президента страны Мануэля Лопеса Обрадора от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко. Беларусь заинтересована в активизации политического, торгово-экономического, научного, а также культурного взаимодействия с Мексикой. Оба государства обладают мощным производственным потенциалом, развитыми промышленным и сельскозяйственным секторами. Надежное сотрудничество Минска и Мехико принесет значительную пользу гражданам обеих стран.
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