Александр Лукашенко поздравил президента Мексики с Днем Независимости

Мексика отмечает День независимости. С национальным праздником президента страны Мануэля Лопеса Обрадора от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко. Беларусь заинтересована в активизации политического, торгово-экономического, научного, а также культурного взаимодействия с Мексикой. Оба государства обладают мощным производственным потенциалом, развитыми промышленным и сельскозяйственным секторами. Надежное сотрудничество Минска и Мехико принесет значительную пользу гражданам обеих стран.