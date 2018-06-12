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Александр Лукашенко поздравил Президента Филиппин Родриго Дутерте с национальным праздником

Александр Лукашенко поздравил Президента Филиппин Родриго Дутерте с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Филиппины Родриго Дутерте с национальным праздником - Днем Независимости.

Глава государства отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и укрепление двусторонних связей во всех отраслях.

"Надеюсь, что совместными усилиями белорусско-филиппинское сотрудничество будет и в дальнейшем динамично расширяться", - говорится в поздравлении.

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