Александр Лукашенко поздравил Президента Филиппин Родриго Дутерте с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Филиппины Родриго Дутерте с национальным праздником - Днем Независимости.

Глава государства отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и укрепление двусторонних связей во всех отраслях.