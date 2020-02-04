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Александр Лукашенко поздравил Президента Шри-Ланки Готабаю Раджапаксу с Днем независимости

Александр Лукашенко поздравил Президента Шри-Ланки Готабаю Раджапаксу с Днем независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабаю Раджапаксу с Днем независимости.

"Убежден, что ваша страна после успешного завершения избирательной кампании прошлого года продолжит устойчивое социально-экономическое развитие в условиях мира и стабильности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в дальнейшем плодотворном белорусско-ланкийском сотрудничестве в различных отраслях. "Рассчитываю на вашу личную поддержку", - подчеркнул Глава государства.

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