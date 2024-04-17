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Александр Лукашенко поздравил Президента Сирии и сирийский народ с национальным праздником - Днем эвакуации
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и сирийский народ с Днем эвакуации - символом независимости и суверенитета этой страны, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Продолжительное время жители вашего государства мужественно противостоят несправедливому внешнему давлению и угрозе распространения терроризма в стране и во всем регионе Ближнего Востока, - отметил Глава государства. - Искренне уверен, что сирийцам под силу преодолеть существующие трудности и выйти на путь возрождения республики. А мы в свою очередь продолжим поддерживать братскую Сирию для достижения мира, стабильности и расцвета".
Президент Беларуси убежден: "Установленные между Минском и Дамаском связи, которые традиционно характеризуют открытый диалог и взаимовыгодное сотрудничество, будут и в дальнейшем углубляться".
Александр Лукашенко пожелал Президенту Сирии крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Сирии - согласия и благополучия.
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