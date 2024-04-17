Александр Лукашенко поздравил Президента Сирии и сирийский народ с национальным праздником - Днем эвакуации

"Продолжительное время жители вашего государства мужественно противостоят несправедливому внешнему давлению и угрозе распространения терроризма в стране и во всем регионе Ближнего Востока, - отметил Глава государства. - Искренне уверен, что сирийцам под силу преодолеть существующие трудности и выйти на путь возрождения республики. А мы в свою очередь продолжим поддерживать братскую Сирию для достижения мира, стабильности и расцвета".