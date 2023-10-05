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Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения

Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Знаю Вас как опытного государственного деятеля и сильного национального лидера, пользующегося неоспоримым уважением среди граждан Таджикистана и заслуженным авторитетом за рубежом, - говорится в поздравлении. - Высоко оцениваю Ваш труд во имя мира и процветания страны, для повышения ее престижа на международной арене".

Глава государства подчеркнул, что придает большое значение развитию сотрудничества между Минском и Душанбе и дорожит дружескими, проверенными временем отношениями с Президентом Таджикистана.

"Буду рад продолжению доверительного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повесток", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной деятельности.

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