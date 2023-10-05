Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения

"Знаю Вас как опытного государственного деятеля и сильного национального лидера, пользующегося неоспоримым уважением среди граждан Таджикистана и заслуженным авторитетом за рубежом, - говорится в поздравлении. - Высоко оцениваю Ваш труд во имя мира и процветания страны, для повышения ее престижа на международной арене".