Александр Лукашенко поздравил Президента Туниса с Днем независимости

Тунис отмечает сегодня, 20 марта, День независимости. 66 лет назад республика получила полную свободу от Франции. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Туниса с национальным праздником. Белорусский лидер отметил, что наша страна заинтересована в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества, и пожелал народу Туниса мира и благополучия.