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Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Убежден, что ваши молодость, жизненная энергия и опыт работы на ответственных должностях позволят достичь значимых результатов в деле государственного строительства и дальнейшего повышения благосостояния туркменского народа", - говорится в поздравлении.
Глава государства подтвердил стремление Беларуси к расширению многопланового взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном на основе традиций дружбы, доверия и уважения. Президент также выразил надежду на продолжение плодотворного и конструктивного диалога, полностью отвечающего интересам обеих стран.
Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности на благо Отечества.
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