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Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Петра Порошенко с Днем Независимости

Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Петра Порошенко с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Петра Порошенко с Днем Независимости.

"Убежден, что добрые и дружественные отношения между нашими народами будут и в дальнейшем служить надежной опорой для развития двустороннего взаимодействия во всех сферах", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что интенсивный межгосударственный диалог и практическое раскрытие потенциала белорусско-украинского сотрудничества в полной мере отвечают интересам обеих стран.

Александр Лукашенко пожелал Петру Порошенко крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успешной реализации всех начинаний, а гражданам братской Украины – счастья, мира и процветания. 

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