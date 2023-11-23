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Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкойпресс-службу главы государства.
"Приятно наблюдать, как под Вашим опытным руководством братская нам Венесуэла продолжает уверенное движение по пути построения справедливого общества, развития национального экономического потенциала, улучшения уровня жизни граждан, укрепления положения и авторитета на международной арене", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил поддержку шагам Каракаса в рамках деятельности созданной Венесуэлой Группы друзей в защиту Устава ООН и заверил, что Беларусь была и остается надежным партнером Венесуэлы, на поддержку которого всегда можно рассчитывать.
"Для сохранения суверенитета наших государств нужно обеспечить высокую динамику двусторонних политических контактов и более активно расширять экономическое сотрудничество", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Николасу Мадуро отличного здоровья, плодотворной деятельности и успехов в наступающем 2024 году, знаковом для руководителя Венесуэлы в связи с проведением президентских выборов.
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