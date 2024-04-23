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Александр Лукашенко поздравил с 50-летием начала строительства БАМа участников этого проекта
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил строителей, железнодорожников и работников Байкало-Амурской железнодорожной магистрали с памятным событием - 50-летием начала строительства БАМа, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"БАМ - яркая страница в судьбе нескольких поколений советских людей и один из самых масштабных проектов в истории человечества. Сотни тысяч настоящих энтузиастов, невзирая на трудности и суровые природные условия, проложили железнодорожный путь сквозь горные хребты, непроходимую тайгу и зону вечной мерзлоты. Как показало время, он стал дорогой в будущее, которая сегодня связывает многие российские регионы и является важнейшим фактором развития Восточной Сибири и Дальнего Востока", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что активное участие в строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали вместе с представителями других братских советских народов принимали около 60 тыс. белорусов, демонстрируя всему миру, на что способны настоящие патриоты, объединенные великой целью. "Ваши трудовые подвиги - достойный пример для нынешней молодежи", - подчеркнул Президент.
Глава государства пожелал участникам легендарной стройки разных поколений крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
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