Александр Лукашенко поздравил с переизбранием Президента Мадагаскара Андри Радзуэлину

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мадагаскара Андри Радзуэлину с переизбранием на этот пост, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Результаты выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом Ваших идей и подходов, - говорится в поздравлении. - Под Вашим уверенным руководством Мадагаскар мужественно противостоит многочисленным вызовам, среди которых климатические аномалии. Самого высокого уважения заслуживают Ваши усилия по развитию социальной сферы, повышению благополучия населения".

Глава белорусского государства подтвердил готовность к более тесным политическим и экономическим контактам: "Буду рад встретиться с Вами в Беларуси или на Мадагаскаре, а также на международных площадках и обсудить весь спектр вопросов сотрудничества между нашими странами".