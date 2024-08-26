Александр Лукашенко поздравил с юбилеем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

"Осуществляемая Вами многогранная государственная и общественно-политическая деятельность неизменно обращена на благо человека, а Ваши профессионализм, организаторский талант, неиссякаемая жизненная энергия и обаяние заслуженно снискали Вам авторитет и признание в Азербайджанской Республике и за ее пределами. Дорожу достигнутым уровнем партнерства между Минском и Баку, отличающегося высокой степенью взаимного доверия, тесными контактами в различных областях и большой стратегической значимостью", - подчеркнул Александр Лукашенко.