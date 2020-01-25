Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина и народ КНР с Праздником Весны

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Си Цзиньпина и дружественный народ этой страны с Праздником Весны. Президент Беларуси отметил, что ушедший год был наполнен множеством ярких событий и высоких достижений в сотрудничестве между двумя странами.



"Поступательно укрепляется стратегическое взаимодоверие, Минск и Пекин оказывают друг другу надежную политическую поддержку, координируют усилия в решении актуальных глобальных проблем. Наблюдается непрерывный рост и изменение структуры товарооборота. Отмечается прогресс в работе нашего индустриального парка "Великий камень" как образцового проекта инициативы "Пояс и путь". Развиваются межрегиональные контакты и гуманитарные связи. Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперед, разделяя общие ценности", - говорится в поздравлении.



Глава белорусского государства выступил с предложением объявить в двусторонних отношениях 2020 годом межрегионального сотрудничества. По словам нашего Президента, это поможет воплотить в жизнь много важных планов и проектов. Александр Лукашенко также подтвердил приглашение председателю КНР посетить в этом году Беларусь с официальным визитом, во время которого лидеры двух стран смогут вывести двусторонний диалог на еще более высокий уровень, знаменующий новую эпоху белорусско-китайского партнерства.



