Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с избранием на пост Президента ЮАР

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравилСирила Рамафосус избранием на пост Президента Южно-Африканской Республики. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.



"Мудрое решение об объединении сил крупнейших политических партий Южной Африки для формирования Правительства национального единства будет способствовать сплоченности народа страны перед лицом современных глобальных вызовов, - говорится в поздравлении. - У Южно-Африканской Республики есть надежный друг по Движению неприсоединения из Восточной Европы - Беларусь. Мы также принимаем активное участие в процессе расширения интеграционного объединения БРИКС".



Александр Лукашенко подчеркнул, что взаимодополняемость экономик Беларуси и ЮАР является важным фактором для реализации потенциально успешных проектов в сферах обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, трансфера технологий и создания в Южной Африке новых промышленных производств. "Уверен в важности обсуждения конкретных тем белорусско-южноафриканской повестки дня во время нашей личной встречи в Минске", - отметил белорусский лидер.



Александр Лукашенко пожелал Сирилу Рамафосе здоровья, долголетия и успехов.





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