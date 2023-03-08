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Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин
Сегодня в Беларуси День женщин. Праздник весны, красоты и обворожительности. 8 марта ассоциируется с теплом, улыбками, комплиментами и подарками. В историю праздник вошел как символ защиты прекрасной половины, а для мужчин, конечно, это еще один повод порадовать подарками, вниманием и приятными словами наших любимых жен, мам, бабушек, дочерей. С женским днем соотечественниц поздравил Президент.
"Каждая из вас олицетворяет собой величие материнства и уют семейного очага, милосердие и заботу, беззаветную преданность родной земле, огромную нравственную силу в сохранении наших многовековых традиций, на которых мы вместе строим будущее Беларуси, - говорится в поздравлении. - Вы умеете упорно трудиться, щедро дарите окружающим свои знания и опыт, воспитываете подрастающее поколение, красотой и любовью вдохновляете на добрые дела и помогаете нам, мужчинам, становиться лучше и сильнее, чтобы быть достойными защитниками народа и Отечества".
Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. "Пусть сбываются самые сокровенные мечты, а улыбки близких людей и яркие весенние цветы наполняют сердце радостью и надеждой", - добавил глава государства.
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