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Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днем милиции
Сегодня белорусские правоохранители отмечают профессиональный праздник. С Днем милиции сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Каждый из вас ежедневно находится на переднем крае борьбы с преступностью, делом доказывая преданность стране и народу, сохраняя при этом приверженность славным традициям, которые были заложены ветеранами службы", - говорится в поздравлении.
Глава государства обратил внимание, что в прошедшем году особенно четко проявилась значимость органов правопорядка в обеспечении стабильности общества и безопасности граждан. "Это, безусловно, был один из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции. Однако вы достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами", - подчеркнул Президент.
Президент выразил убеждение, что правоохранители и впредь будут делать все возможное для того, чтобы надежно защитить правовые основы государственного строя, нейтрализовать вызовы и угрозы для экономики и мирной жизни белорусов. "Благодарю за честную, безупречную службу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия", - добавил глава государства.
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