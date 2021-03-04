Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днем милиции

Сегодня белорусские правоохранители отмечают профессиональный праздник. С Днем милиции сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Каждый из вас ежедневно находится на переднем крае борьбы с преступностью, делом доказывая преданность стране и народу, сохраняя при этом приверженность славным традициям, которые были заложены ветеранами службы", - говорится в поздравлении.



Глава государства обратил внимание, что в прошедшем году особенно четко проявилась значимость органов правопорядка в обеспечении стабильности общества и безопасности граждан. "Это, безусловно, был один из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции. Однако вы достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами", - подчеркнул Президент.