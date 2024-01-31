Александр Лукашенко поздравил султана Ибрагима с вступлением в должность Верховного правителя Малайзии

Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил султана Ибрагима с вступлением в должность Верховного правителя Малайзии, пишет БЕЛТА.



"Убежден, конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество Минска и Куала-Лумпура в политической, торгово-экономической и других отраслях продолжит постепенно развиваться, что укрепит отношения дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", - говорится в поздравлении.



Президент выразил надежду на активизацию белорусско-малайзийских контактов на разных уровнях и поиск новых направлений для дальнейшей совместной работы.



Александр Лукашенко пожелал султану Ибрагиму доброго здоровья, счастья и успехов на ответственном государственном посту.