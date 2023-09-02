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Александр Лукашенко поздравил Тармана Шанмугаратнама с победой на президентских выборах в Сингапуре
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Тармана Шанмугаратнама с победой на президентских выборах в Сингапуре, пишетБЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.
Глава государства подтвердил большую заинтересованность Беларуси в расширении взаимовыгодных контактов с Сингапуром как в двустороннем формате, так и на международных площадках на принципах равноправия, уважения и доверия.
"Уверен, у наших стран есть все необходимые условия для преобразования многогранного потенциала отношений в успешные проекты, направленные на повышение благополучия граждан и стимулирование экономического роста, - подчеркнул Президент. - Рассчитываю на Вашу поддержку белорусско-сингапурского диалога, который открывает новые горизонты сотрудничества".
Александр Лукашенко пожелал Тарману Шанмугаратнаму крепкого здоровья и плодотворной деятельности на пользу жителей Сингапура.
Фото: БЕЛТА
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