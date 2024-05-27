Александр Лукашенко поздравил То Лама с избранием на должность Президента Вьетнама

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил То Лама с избранием на должность Президента Социалистической Республики Вьетнам, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Существенная поддержка Вашей кандидатуры членами Национального собрания - свидетельство признания богатого жизненного опыта, политических компетенций и способности взять на себя функции руководителя государства, принимать важные решения и нести за них ответственность. Уверен, Вы оправдаете то высокое доверие, оказанное Вам народом, и надеюсь, что в своем плотном рабочем графике найдете время для наших двусторонних контактов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко напомнил, что в декабре 2023 года во вьетнамской столице находилась правительственная делегация Беларуси под руководством Премьер-министра Романа Головченко. "Буду очень благодарен за Вашу поддержку и контроль реализации достигнутых договоренностей в экономической отрасли. Рассчитываем на возможность приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле для оценки белорусско-вьетнамских отношений и обсуждения дальнейших шагов по сохранению преемственности обозначенного курса между Минском и Ханоем", - подчеркнул Президент.