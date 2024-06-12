Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

"Российская государственность поступательно развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, преемственность поколений и патриотизм народа. Во все времена самым большим богатством и ценностью для России были и остаются ее граждане,

- отметил глава государства. -

Проводимый Вами курс на укрепление человеческого капитала, широкую социально-экономическую поддержку семей и молодежи создает необходимый потенциал для наращивания мощи, успешного преодоления всех трудностей текущего исторического момента".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнерства будут и далее расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия.

Президент Беларуси пожелал Владимиру Путину здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а жителям Российской Федерации - благополучия и добра.