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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.
"Российская государственность поступательно развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, преемственность поколений и патриотизм народа. Во все времена самым большим богатством и ценностью для России были и остаются ее граждане,
- отметил глава государства. -
Проводимый Вами курс на укрепление человеческого капитала, широкую социально-экономическую поддержку семей и молодежи создает необходимый потенциал для наращивания мощи, успешного преодоления всех трудностей текущего исторического момента".
Александр Лукашенко выразил уверенность, что многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнерства будут и далее расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия.
Президент Беларуси пожелал Владимиру Путину здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а жителям Российской Федерации - благополучия и добра.
Поздравительные послания от Президента Беларуси также направлены председателю правительства России, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы Федерального собрания, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.
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