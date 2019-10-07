Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

"Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене", - говорится в поздравлении.



Глава государства выразил убеждение, что углубление интеграции в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономик двух стран и росту благосостояния граждан, станет весомым вкладом в обеспечение безопасности и стабильности на евразийском пространстве.



Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.