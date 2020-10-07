Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения. Белорусский лидер отметил, что высоко ценит Владимира Путина как надежного друга Беларуси и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов на линии Союзного государства, которые в полной мере соответствуют намерениям двух братских народов совместными усилиями строить достойное будущее.



"Убежден, что отношения стратегического партнерства между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться", - говорится в поздравлении.



