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Александр Лукашенко поздравил Юрия Николаева с 75-летием
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Николаева с 75-летием, пишет БЕЛТА.
"Яркий талант, блестящее актерское мастерство, огромный творческий и жизненный опыт принесли Вам всенародную известность и зрительскую любовь, - говорится в поздравлении. - За годы плодотворной деятельности Вами реализовано множество неповторимых проектов, на телепередачах с Вашим участием выросло не одно поколение белорусов".
Александр Лукашенко пожелал Юрию Николаеву доброго здоровья, крепости духа и долголетия. "Пусть Ваша работа и в дальнейшем приносит людям радость, способствует укреплению дружбы и культурных связей между нашими странами", - добавил Президент.
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