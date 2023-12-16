ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Александр Лукашенко поздравил Юрия Николаева с 75-летием

Александр Лукашенко поздравил Юрия Николаева с 75-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Николаева с 75-летием, пишет БЕЛТА.

"Яркий талант, блестящее актерское мастерство, огромный творческий и жизненный опыт принесли Вам всенародную известность и зрительскую любовь, - говорится в поздравлении. - За годы плодотворной деятельности Вами реализовано множество неповторимых проектов, на телепередачах с Вашим участием выросло не одно поколение белорусов".

Александр Лукашенко пожелал Юрию Николаеву доброго здоровья, крепости духа и долголетия. "Пусть Ваша работа и в дальнейшем приносит людям радость, способствует укреплению дружбы и культурных связей между нашими странами", - добавил Президент.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все