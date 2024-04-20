Александр Лукашенко предложил фермеру-айтишнику взять колхоз и рассказал, чем белорусские яблоки лучше польских

Белорусские яблоки лучше и чище польских. Об этом глава государства Александр Лукашенко рассказал журналистам во времяреспубликанского субботника. Этот день глава государства провел на своей малой родине, закладывая яблоневый сад, который затем передадут под опеку местных школьников, пишет БЕЛТА.



Одним из участников президентского субботника стал Игорь Абрамчик, глава крестьянского фермерского хозяйства "Спартан-Агро" Молодечненского района.



"Фермер, трудяга. Кстати, не аграрий", - отрекомендовал его перед журналистами глава государства.



"Нет, не аграрий. Инженер-экономист. БГУИР. Но все равно на земле", - подтвердил фермер.



"Айтишник", - отметил Александр Лукашенко и уточнил, есть ли у молодого агрария деревенские корни.



Оказалось, что действительно есть, и в деревне же Игорь провел несколько первых школьных лет.



"Если родился на земле, оно и тянет туда - к этой земле. Чтобы прикоснуться", - сделал вывод Президент и сразу перевел разговор в практическую плоскость. Спросил, сколько у фермера гектар.



"100 на сегодня. Немножко растем", - ответил Игорь Абрамчик, который и сам работает в сфере садоводства.



"Мы можем тебе колхоз дать, - предложил Александр Лукашенко. - Я тебе советую, пока не разобрали, хорошее хозяйство взять. Здесь земли неплохие".



Честно признаюсь, я никогда не занимался раньше садоводством. Это уже, будучи Президентом, я начал немножко в это вникать. Потому что завозим яблоки по импорту, особенно польские. А у него (фермера. - Прим. БЕЛТА) яблоки лучше любых польских. Но главное, что они чище. Потому что он знает, что если он гадость на рынок поставит, - мы с него спросим. А спроси иди с поляков… Точно так в здравоохранении и образовании, чтобы вы знали. Если врач берет скальпель в руки, он знает, что надо от души работать. Потому что спросят".