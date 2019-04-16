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Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Турцию
Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Турцию. Курс на Анкару борт номер один взял из Национального аэропорта Минск.
Александр Лукашенко проведет сегодня переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Встреча президентов пройдет в узком формате и расширенном составе с участием делегаций. Стороны обсудят политические вопросы, торгово-экономическое взаимодействие. Особое внимание уделят инвестиционному сотрудничеству и сбалансированной торговле.
Сегодня же в Анкаре проходит встреча деловых кругов двух стран
На масштабной площадке эксперты работают над развитием сотрудничества и реализацией новых проектов. Экономическим штабом стала гостиница "Марриотт". Вообще это мировая практика, когда пятизвездочный отель превращается в масштабную площадку для переговоров. Это очень удобно для бизнесменов, живущих по принципу "время - деньги". Здесь заключали контракты в самых разных сферах - от промышленности и науки до IT, нефтехимии и продовольствия. На бизнес-форуме были представлены 66 белорусских компаний. Общая сумма достигнутых соглашений оценивается в 325 миллионов долларов.
Товарооборот Минска и Анкары достиг миллиарда долларов
Однако сальдо для Беларуси отрицательное. Основу нашего экспорта формируют калийные удобрения. Турецкий импорт - это сельхозпродукция, одежда и запчасти.
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