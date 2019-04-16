Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Турцию

На масштабной площадке эксперты работают над развитием сотрудничества и реализацией новых проектов. Экономическим штабом стала гостиница "Марриотт". Вообще это мировая практика, когда пятизвездочный отель превращается в масштабную площадку для переговоров. Это очень удобно для бизнесменов, живущих по принципу "время - деньги". Здесь заключали контракты в самых разных сферах - от промышленности и науки до IT, нефтехимии и продовольствия. На бизнес-форуме были представлены 66 белорусских компаний. Общая сумма достигнутых соглашений оценивается в 325 миллионов долларов.

