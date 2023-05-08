Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает БЕЛТА.

Как информирует Telegram-канал"Пул Первого", у главы государства состоялся краткий разговор с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым и госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

