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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает БЕЛТА.

Как информирует Telegram-канал"Пул Первого", у главы государства состоялся краткий разговор с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым и госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

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