Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

Сегодня в Москве лидеры двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны обсудили на встрече в Кремле 25 декабря.

Напомним, в этот вторник Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры с участием членов правительств и тет-а-тет, в ходе которых детально обсудили весь спектр вопросов общей повестки. Среди наиболее актуальных: ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях российского налогового маневра - поставки наших продуктов питания на рынок России. Итогом стало сближение позиций по всем вопросам. А лидеры договорились провести еще одну встречу для принятия решений.

