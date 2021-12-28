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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БелТА.
В Санкт-Петербурге 28 декабря Президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ.
На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
Программу мероприятий во время визита в Санкт-Петербург Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили 25 декабря в ходе телефонного разговора.
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