Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

В Санкт-Петербурге 28 декабря Президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ.