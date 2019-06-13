Александр Лукашенко прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества

Александр Лукашенко прибыл в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом. Самолет Главы государства совершил посадку в международном аэропорту Бишкека.



Красные ковровые дорожки, хлеб-соль и почетный караул. Белорусского лидера встречали по всем канонам гостеприимства. Сегодня же для всех участников саммита Шанхайской организации сотрудничества запланирован неформальный ужин от имени президента Кыргызстана, а также гости приглашены на гала-концерт.



Уже завтра большую "евразийскую восьмерку" ждет насыщенная рабочая программа. В день переговоров Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Выступление планируется во время работы лидеров в расширенном составе. Президент обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения. Напомним, решение о повышении статуса Беларуси в объединении до наблюдателя было принято 4 года назад на саммите глав государств в Уфе. Прежде всего интерес для нашей страны представляет развитие общего транспортного пространства. К слову, Шанхайская организация сотрудничества занимает одно из ведущих мест среди мировых интеграций.