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Александр Лукашенко прибыл в Египет с официальным визитом
. Борт номер один сегодня утром вылетел из Национального аэропорта Минск. В Каире Александр Лукашенко проведет переговоры с лидером этой страны Абделем Фаттахом аль-Сиси. Главы государств обсудят, как реализуются договоренности, достигнутые во время визита египетского лидера в Минск летом прошлого года.
Борт Главы государства приземлился в международном аэропорту Каира
Президента встретили министр высшего образования и научных исследований Египта, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны Сергей Терентьев. А совсем скоро пройдут переговоры с египетским лидером.
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