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Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств ШОС
Глобальные вопросы безопасности и противодействие современным вызовам и угрозам. Бишкек готовится принять саммит Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь как страна-наблюдатель представит на форуме свои инициативы. Для этого Александр Лукашенко уже завтра направится в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом. Ожидается, во время выступления белорусского лидера будет обозначена позиция нашей страны по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках этого интеграционного объединения.
Наш обозреватель Илона Красуцкая уже присоединилась к более чем полутысячи репортеров планеты, которые пристально следят за развитием событий в кыргызстанской столице. Что станет главным в обсуждении "евразийской восьмерки"? Репортаж из Бишкека. Шанхайская организация сотрудничества сегодня - это клуб 8 стран-участниц: Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Пакистан и Кыргызстан, который в этом году председательствует в организации. Еще у 4 государств статус-наблюдателя, в их числе и Беларусь. Плюс Афганистан, Монголия, Иран. И еще 6 стран являются партнерами по диалогу. Общая площадь - 60 % территории Евразии, где проживает более 3 миллиардов человек. Это, считай, половина населения Земли. ВВП более 30 % в экономике мира.
Главные задачи организации - укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом и наркотрафиком
Только при реализации ключевых решений для этого списка возможно полноценное воплощение еще одной цели - укрепление экономического партнерства. Шанхайская организация сотрудничества становится все более значимой площадкой для проведения политики безопасности официального Минска. Нашей стране не раз удавалось собрать за одним столом переговоров людей с самыми полярными мнениями и все-таки найти компромисс. Впрочем, общение, диалог - это лучше, чем вражда и конфронтация. Такой подход всегда был и остается приоритетом Беларуси. К сожалению, на планете не стало спокойней. То и дело вспыхивают новые очаги. Поэтому от мирового сообщества требуется мгновенное реагирование на вызовы и угрозы и выработка общих подходов. Что называется, порох нужно держать сухим, опираясь на партнеров и ближайших союзников. Такова сегодня политика Беларуси в области безопасности.
Организация в последние годы активно развивает и экономическое сотрудничество
В этом плане у нас прочный фундамент - все страны "шанхайской восьмерки" имеют добрососедские отношения с нашей страной. Да и сама организация заинтересована в Беларуси с учетом занятых нами ниш в продовольствии, машиностроении, на рынке калийных удобрений. Кроме того, наша страна находится на стыке интеграционных проектов ЕС и ЕАЭС. Является знаковой точкой китайской инициативы "Один пояс и один путь". Это повышает ее роль как логистического, транспортного и транзитного центра. Беларусь как государство в центре Европы рассматривает экономическое измерение Шанхайской организации сотрудничества в качестве приоритетного элемента. Как инициатор идеи "интеграции интеграций" страна стремится к поиску новых точек взаимодействия в Большой Евразии. Готовы развивать на практике экономическую и инвестиционную кооперацию как с участниками, так и партнерами организации. И что уж точно нужно делать на благо общего спокойствия - невзирая на статусы, при каждой возможности с любых трибун говорить о мирных инициативах. В этом случае уж точно все ранги формальность, когда на кону цена человеческой жизни.
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