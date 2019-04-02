Александр Лукашенко принял кадровые решения и обозначил ключевые проблемы в Могилевской области

Сегодня во Дворце Независимости обсуждали развитие регионов Беларуси. Главная задача - не должно быть разрыва между центром, областями и даже самыми отдаленными районами нашей страны. Важно сделать жизнь людей комфортной не только в крупных городах, но и в глубинке. Обеспечить высокопроизводительными рабочими местами и достойным заработком. Развитие регионов неразрывно связано со сферой АПК. Ведь белорусские земли в прямом смысле кормят всю страну. Поэтому неудивительно, что сегодняшний день Глава государства начал с важного кадрового решения. Назначен новый министр сельского хозяйства и продовольствия.



Пост занял Анатолий Хотько, который сменил на этой должности Леонида Зайца (он теперь руководит Могилевским облисполкомом). Принципиальная ротация стала логичным шагом по итогам поездки Президента в Могилевскую область - регион сработал слабо. Числится в отстающих по ключевым социально-экономическим показателям, в том числе и в аграрной сфере. Это несмотря на то что качество почвы в этом регионе на довольно высоком уровне. Новый министр - профильный эксперт в животноводстве. И в этой области сельского хозяйства в стране хватает проблем, так что такой опыт, несомненно, пригодится и в высокой должности. Ну, а начинать придется, что называется, с места в карьер: в стране полным ходом идет посевная кампания. От того, как сработают аграрии в эти дни, во многом зависит и будущий урожай, и состояние дел в отрасли в перспективе. Александр Лукашенко обозначил главные проблемные вопросы, которые предстоит решать новому министру.



Сегодня же главой Шкловского райисполкома стал Александр Титок. До этого он работал начальником департамента МЧС по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Еще раньше руководил Хойникским районом. То есть за плечами уже есть хороший опыт - это особо отметил Президент. Причем опыт уникальный: и как руководителя высокого звена, и как работника министерства, где в прямом смысле жизненно важно придерживаться дисциплины и порядка. Глава государства подчеркнул, что Шкловский район является ведущим не только в Могилевской области, но и стране в целом. По мнению Александра Лукашенко, среди ключевых проблем в Могилевской области и Шкловском районе остается отсутствие дисциплины.