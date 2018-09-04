3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Александр Лукашенко принял с докладом Министра иностранных дел Владимира Макея
Итоги внешнеэкономической деятельности, развитие отношений с Евразийским и Европейским союзом, а также график международных встреч Главы государства.
Президент Беларуси сегодня принял с докладом Министра иностранных дел нашей страны Владимира Макея. Александр Лукашенко напомнил, что приоритетом номер один остается экономика, а ее основа – это экспорт. Именно с акцентом на экспорт должна развиваться внешнеэкономическая деятельность. Как доложил Владимир Макей, в первом полугодии отмечается позитивный тренд: экспорт добавил почти 20 %.
Вместе с тем долю высокотехнологичной продукции в экспорте еще предстоит наращивать. Пока этот показатель не превышает 2,5 %. Не удается пока достичь и диверсификации экспорта по формуле 30-30-30 (в равных долях на рынки ЕАЭС, ЕС и стран дальней дуги). Во время встречи обсудили и предстоящие международные встречи Главы государства. Как отметил министр иностранных дел, до конца года график будет активным. Кроме зарубежных визитов (а ближайший - в середине сентября в Узбекистан), высоких гостей ждут и в Минске. Белорусская столица примет и ряд масштабных международных мероприятий, таких как конференция ОБСЕ "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" и встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
На обновленном участке трассы М8 открылось движение транспорта
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов