Александр Лукашенко принял с докладом Министра иностранных дел Владимира Макея

Президент Беларуси сегодня принял с докладом Министра иностранных дел нашей страны Владимира Макея. Александр Лукашенко напомнил, что приоритетом номер один остается экономика, а ее основа – это экспорт. Именно с акцентом на экспорт должна развиваться внешнеэкономическая деятельность. Как доложил Владимир Макей, в первом полугодии отмечается позитивный тренд: экспорт добавил почти 20 %.

Вместе с тем долю высокотехнологичной продукции в экспорте еще предстоит наращивать. Пока этот показатель не превышает 2,5 %. Не удается пока достичь и диверсификации экспорта по формуле 30-30-30 (в равных долях на рынки ЕАЭС, ЕС и стран дальней дуги). Во время встречи обсудили и предстоящие международные встречи Главы государства. Как отметил министр иностранных дел, до конца года график будет активным. Кроме зарубежных визитов (а ближайший - в середине сентября в Узбекистан), высоких гостей ждут и в Минске. Белорусская столица примет и ряд масштабных международных мероприятий, таких как конференция ОБСЕ "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" и встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.