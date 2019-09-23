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Александр Лукашенко принял с докладом Председателя Государственного военно-промышленного комитета

Обеспечение безопасности и вклад в спокойствие национального военпрома. Эти важные темы сегодня обсуждали во Дворце Независимости.

Президент принял с докладом главу Госкомвоенпрома

На встрече Президента с Председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко речь шла об итогах работы ведомства и всего оборонного сектора, о выпуске новейших образцов вооружения. Учитывая, как складывается обстановка в регионе, вопросы обеспечения стабильности и защиты страны остаются весьма актуальными.

Главу государства интересовало, как движется работа ВПК и, в частности, в ракетостроении

В этой сфере плотно сотрудничали с китайскими партнерами. Речь также шла о выполнении непростой задачи, поставленной Президентом, - восстановление и модернизация предприятий оборонного сектора.
Роман Головченко доложил Президенту о реализации стратегических и прорывных направлений развития отечественных систем вооружений.
Что касается положения дел на двух авиаремонтных заводах - Оршанском и Барановичском, они работают стабильно, с загрузкой. На оршанском предприятии пришлось восстанавливать производство, заново привлекать кадры, смотреть технологии и искать заказы. Сейчас вышли на хорошие обороты. Работают не только для Беларуси, но и для Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки.

Говоря в целом о ситуации в оборонном комплексе, глава Госкомвоенпрома констатировал позитив в отрасли


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С подачи Президента были приняты кардинальные решения в оборонной и промышленной сферах

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Именно с подачи Президента были приняты кардинальные решения в оборонной и промышленной сферах, которые сегодня позволяют постоянно совершенствовать белорусское вооружение. Вышли на создание таких образцов, о которых 5-7 лет назад не могли даже мечтать. Они востребованы и у нас, и за рубежом. Сегодня армии более чем в 70 странах имеют на вооружении современную военную продукцию под маркой "Сделано в Беларуси". По итогам прошлого года экспорт Госкомвоенпрома превысил миллиард долларов. Планируют, что в этом году будет точно не меньше.

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