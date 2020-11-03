Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана

Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана. В ведении управделами находится большое количество различных предприятий и организаций. Масштабы сравнимы с министерством. Президента интересовали подробности работы, а также вопросы сотрудничества с государствами на африканском континенте. Это направление курирует Виктор Шейман.