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Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана
Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана. В ведении управделами находится большое количество различных предприятий и организаций. Масштабы сравнимы с министерством. Президента интересовали подробности работы, а также вопросы сотрудничества с государствами на африканском континенте. Это направление курирует Виктор Шейман.
Как доложил Виктор Шейман, региональные банковские организации, с которыми Беларусь сотрудничает на этом континенте, постепенно начинают финансировать совместные проекты. Это еще один серьезный шаг в кооперации с важным рынком.