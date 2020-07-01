Александр Лукашенко принял участие в открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом

Общая память и общая боль. Александр Лукашенко накануне принял участие в открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом.







А. Лукашенко принял участие в открытии мемориала Советскому солдату

. Белорусского лидера на прошлой неделе пригласил российский коллега Владимир Путин. Мемориал посвящен памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в сороковых годах прошлого века. На мраморной плите у кургана - строки из стихотворения Твардовского "Я убит подо Ржевом".Главы государств пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию мемориала. Память павших героев почтили минутой молчания.





Комплекс создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны

Проект реализован в том числе и при поддержке Союзного государства. Такой мемориал не только дань памяти героям. Сегодня это и символ нерушимой дружбы между Беларусью и Россией, место общей гордости.





Самый большой в Европе бронзовый памятник Советскому солдату