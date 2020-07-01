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Александр Лукашенко принял участие в открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом
Общая память и общая боль. Александр Лукашенко накануне принял участие в открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
А. Лукашенко принял участие в открытии мемориала Советскому солдату
. Белорусского лидера на прошлой неделе пригласил российский коллега Владимир Путин. Мемориал посвящен памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в сороковых годах прошлого века. На мраморной плите у кургана - строки из стихотворения Твардовского "Я убит подо Ржевом".Главы государств пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию мемориала. Память павших героев почтили минутой молчания.
Комплекс создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны
Проект реализован в том числе и при поддержке Союзного государства. Такой мемориал не только дань памяти героям. Сегодня это и символ нерушимой дружбы между Беларусью и Россией, место общей гордости.
Самый большой в Европе бронзовый памятник Советскому солдату
Центральный объект комплекса - 25-метровая скульптура солдата на 10-метровом насыпном кургане. Это собирательный образ защитника Родины, который создавался по архивным фотографиям воевавших подо Ржевом солдат. У подножия бронзовая скульптура превращается в 35 белых журавлей. Издалека кажется, что памятник словно парит над землей на крыльях птиц, унося душу солдата в небеса.
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