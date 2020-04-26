Александр Лукашенко принял участие в Республиканском субботнике

Еще одна традиция, непосредственным участником которой всегда становится наш Президент, - Республиканский субботник. Раз уж в эти дни Глава государства находится в командировке на юге страны, то и локацию для трудовой субботы выбирали по пути!











Александр Лукашенко восстанавливал лесной массив на территории Национального парка "Припятский"

А помогали ему в этом люди, которые и так трудятся с Президентом каждый день: сотрудники Администрации и протокола, помощники, телеведущие и журналисты. К благому делу подключились и сами местные жители.

Уже второй день на информационных лентах это событие в топе. Причем рейтинг и просмотры растут, в том числе благодаря четвероногому помощнику, которого Президент взял с собой на субботник! Уже после работы

. Говорили не только о результативной традиции наводить порядок на земле благодаря которой наша страна все больше преображается. Президент также ответил всем, кто искал некую конспирологию в том, почему до сих пор не состоялось его Послание к народу и парламенту.

Кстати,

пойдут на подготовку детских лагерей к лету, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной. Вот так заботимся о новом поколении и отдаем дань памяти прошлому. Очень символично, ведь в этом году отмечаем знаковую дату - 75-летие Победы.







